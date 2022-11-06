Konya Emniyeti'nden sahte deterjan operasyonu

Konya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Karatay ilçesi Hacıhasan Mahallesi Hacı Hasanbaşı Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde sahte deterjan üretildiği bilgisine ulaştı.Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, tanınmış markaların paketlerine doldurulmuş, satışa hazır halde 678 kilogram toz deterjan ile 30 kilogram sıvı deterjan ele geçirildi. Sahte deterjanları piyasaya sürmeye hazırlanan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.