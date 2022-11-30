MSB: PKK/YPG'li 2 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, 'Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi' denildi.