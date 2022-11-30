Çorum'da yoğun sis can aldı! Otomobil park halindeki römorka çarptı

Çorum’un Mecitözü ilçesinde bir otomobil, yoğun sis nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan traktör römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin üzerine devrilen römorkun altında kalan bir kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı

Çorum'un Mecitözü İlçesi Emirbağ Köyü yolunda seyreden Mücahit Çetinkaya idaresindeki otomobil, yoğun sis nedeniyle kontrolden çıktı. Otomobil, yol kenarında park halinde bulunan traktör römorkuna çarptı.Çarpmanın etkisiyle pancar yüklü römork otomobilin üzerine devrildi. Kazada 39 yaşındaki Dursun Topuz hayatını kaybederken, araç sürücüsü Mücahit Çetinkaya ise yaralandı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralı sürücü ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, hayatını kaybeden Dursun Topuz'un cesedi ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.