THY üçüncü çeyreği 1.5 milyar dolar net kâr ile tamamladı...

Türk Hava Yolları, operasyonel çevikliği, pandemi döneminde koruduğu yüksek nitelikli iş gücü ve geniş uçuş ağı sayesinde güçlü seyreden talebe hızlı karşılık vererek 2022 yılının üçüncü çeyreğini 1,5 milyar dolar net kâr ile tamamladı. THY 2020 yılından itibaren salgın nedeniyle yaşanan zorlu sürece rağmen üst üste beşinci çeyrekte de net kâr gerçekleştirmiş oldu.

THY'nin yılın üçüncü çeyreğindeki toplam 6.1 milyar dolar gelir elde eden THY , salgın dönemi öncesini ifade eden 2019 yılının aynı dönemindeki toplam gelirlerini yüzde 52 arttırmış olduGELİRLERİN YÜZDE 14'Ü KARGODANToplam gelirin yüzde 14'ünü oluşturan kargo gelirleri söz konusu çeyrekte 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 110 artış göstererek yaklaşık 880 milyon dolar olarak gerçekleşti.GİDERLERİNİ YÜZDE 5 AZALTTIÖzellikle Avrupa havalimanlarında personel eksikliği ve grevler nedeniyle yaşanan aksaklıklara rağmen operasyonlarını başarıyla yöneten THY artan yolcu talebini karşıladı. Dünya genelinde yaşanan enflasyon baskılarına rağmen akaryakıt hariç birim giderlerini 2022 yılının üçüncü çeyreğinde 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 5 azaltarak net kâr elde etmeyi başardı. Bunun sonucunda THY'nin nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar – EBITDAR) 2,1 milyar dolar oldu.390 UÇAKLIK FİLOBu yılın üçüncü çeyreğinde, iç hatlarda yüzde 91,4, dış hatlarda ise yüzde 85,3 doluluk oranı ile toplam 23 milyon yolcu taşıyan THY filosunda ar 260'ı dar, 109'u geniş gövde ve 21'i ise kargo uçağı olmak üzere toplam 390 uçaktan bulunuyor.