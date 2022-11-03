Mardin'de PKK operasyonu: 10 kilo patlayıcı ele geçirildi

Bir süreden beri Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik icra edilen operasyon neticesinde bir adet sığınak tespit edildi.Edinilen biglilere göre tespit edilen sığınakta yapılan aramada, 10 kilo patlayıcı madde, 150 kilo gıda malzemesi, dolu halde 7 adet tüp bir adet güneş paneli ve farklı ebatlarda pil blokları olmak üzere çok miktarda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.Mardin Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırıken delil niteliği taşımayan malzemeler olay yerinde imha edildiği öğrenildi.