Hatay'da 1 kilo 350 gram eroin ele geçirildi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, taşıdığı poşette 1 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, taşıdığı poşette 1 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtderesi Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği Ö.T.Ç'yi sorgulamak istedi.
Elindeki poşeti bahçeye attıktan sonra kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Poşette 1 kilo 350 gram eroin bulan polis, zanlıyı gözaltına aldı.