'Bir formül olsa da hep beraber gitsek' Japon eşinden Rıza Akın'a duygusal veda!

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki Rıza Akın'ın beyin kanaması geçirdiği anlaşılmış, hemen ameliyata alınmıştı. Usta oyuncu yapılan tüm müdahalelere rağmen çarşamba günü hayatını kaybetmişti.Rıza Akın'ın dostları ve sevenleri bugün Atlas Sineması'nda bir araya geldi. Birçok başarılı projede yer alan Akın'ın veda töreninde duygusal anlar yaşandı.Başta Japon Miho Shimotashiro olmak üzere sevenleri Akın'a gözyaşlarıyla veda etti. Törende zaman zaman duygusal anlar yaşandı.Duyguları dile getiren Miho Shimotashiro, 'Rıza'nın eşi olarak şunu söylemek istiyorum. Bana ‘Bundan sonra hayatında asla yalnız hissetme çünkü yanında Rıza Akın var' dedi.' ifadelerini kullandı.Rıza Akın'ın yakın arkadaşı Menderes Samancılar ise, '40 yıllık dostum. Rıza ile güzel günlerimiz geçti. Ölümden de konuşurduk ara ara; hayatta en zoru insanın arkadaşlarını göndermesi. Keşke bir formül olsa da hep beraber gitsek! Acı çekmeye gelmişiz sürekli arkadaşlarımızı gönderiyoruz, arkadaşları göndermek kadar kötü bir şey yok. Arkadaşları yolca etmek bitmiyor, hele Rıza gibi…' şeklinde konuştu.Ünlü oyuncunun cenazesi yarın Adana'da toprağa verilecek.