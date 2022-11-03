Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında: 'Yunanistan'ın aklını başına alması gerekiyor'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın , ATV, A Haber, A Para, ve A News ortak canlı yayınındaki açıklamaları Yunan basınında gündem oldu. Son dönemlerde Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını artıran Yunanistan'a 'Akıllarını başlarına almaları gerekiyor' diyen Erdoğan'ın sözleri manşetten verildi. Türk savunma sanayiini yakın markajına alan Yunanistan'da 'Tayfun' füzesinin sık sık gündem olmasını da değerlendiren Erdoğan, "Atina bunun menzili içerisinde diye Yunanları ürkütmeyi başladı." ifadelerini kullanmıştı.'DAHA NİCELERİNİN MÜJDELERİNİ VERECEĞİZ'Başkan Erdoğan dünkü açıklamalarında, "Son uzun menzilli füze testimiz savunma sanayimizin geldiği yeri göstermesi açısından çok önemli. Son yaptığımız Tayfun testi Yunanları çıldırttı. Devam eden bir süreçte onun mesafisini 561 km'den daha da uzatmak istiyoruz. Atina bunun menzili içerisinde diye Yunanları ürkütmeyi başladı. Cenk ve Gezgin gibi daha nicelerinin müjdelerini zamanı geldiğinde vereceğiz. İçeriden ve dışarıdan engellemelere rağmen savunma sanayimizi buralara getirdik. 2023 yılında milli muharip uçak hangardan çıkacak. Hürjet, Kızılelma şu anda hızla devam ediyor." ifadleerini kullandı."YUNANİSTAN'IN AKLINI BAŞINA ALMASI GEREKİYOR"Yunan provokasyonlarına ilişkin konuşan Erdoğan, "Yunanistan'ın son dönemde Türkiye'ye yönelik izlediği tutumu kabul etmek mümkün değil. Biz de sessiz ve tepkisiz kalamayız. Laf üretmek yerine biz iş üreteceğiz. Yunanistan'ın aklını başına alması gerekiyor. Tahrik ve provokasyonlarla bir yere varamayacaklarını öğrenmeleri lazım." dedi.TÜRKİYE'NİN 2023 HEDEFLERİNE DİKKAT ÇEKTİLERBaşkan Erdoğan'ın bu sözleri Yunan basınında yankılandı. Proto Thema, Başkan Erdoğan'ın sözlerini, "Yunanistan aklı başına gelsin - Yunanlar Tayfun'umuzdan korktu" başlığı ile okurlarına sundu. 2023 için mili bir savaş uçağı ve Türk fırkateyni sözü verdiğini belirtti.Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sırasında Nükleer santrallerden ve Doğu Trakya'nın Rusya ile işbirliği içinde bir "enerji merkezine" dönüştürülmesinden söz ettiği de belirtildi.Kathimerini gazetesi ise, 'Tayfun füzesinin menzili artacak' başlığını kullanırken Başkan Erdoğan'ın 'Yunanlılar aklını başına toplamalı' sözlerini vurguladı. Gazetede Başkan Erdoğan'ın provokatif ifadeler kullandığına yönelik sözler yer aldı.Başkan Erodğan'ın Yunanistan'ın son dönemdeki tavrını kabul edemeyiz. Biz de projelerimizle yanıt veriyoruz. Söz üretmek yerine eser üretiyoruz. Yunanistan'ın kafa kafaya vermesi gerekiyor. Provokasyonlarla, provokasyonlarla bir yere varılamayacağını öğrenmesi lazım" sözlerine dikkat çekildi.To Vima, 'Erdoğan yine meydan okuyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Türkiy'nin Tayfun füzesinden önce de uzun menzilli füze geliştiridğine dair şüphelerin bulunduğuna işaret edilen haberde, Türk Savunma Bakanı'nın 2018'de yaptığı açıklamalarına atıfta bulunuldu ve 'Bora-2'nin "Bora-1'den teknolojik olarak daha gelişmiş, daha uzun menzile sahip" olacağını ve bileşenlerinin çoğunun Türk yapımı olacağını' belirtildi."Tayfun'un fırlatıcısının yapısı Bora'ya benzediği belirtilen haberde, Türk füze programının "kökleri", Ankara'nın Çin B-611 füzelerini üretmek için Pekin ile anlaşmaya vardığı 1990'lara kadar uzandığı belirtildi.Skaı ise, "Erdoğan'dan yeni tehditler: Atina Tayfun menzilinde - Atış mesafesini artıracağız" başlığını kullandı.The Toc, "Erdoğan, Tayfun balistik füzesiyle tehdit etti: Atina menzilinde" başlığı ile Başkan Erodğan'ın sözlerini manşetin taşıdı.Lifo.gr'de ise "Erdoğan: Atina Tayfun füzesinin menzilinde - Yunanlılar panik içinde" başlıklı bir haber yer aldı. Başkan Erdoğan'ın Yunanistan'ın saldırgan tavrı karşısında Türkiye'nin sessiz kalmayacağını belirtiğinı sayfalarına taşıdı.