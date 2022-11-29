Sahte doktorun annesi konuştu: Hepsi mi yalan olur?

Tekirdağ'da Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 4 aydır pratisyen hekim olarak görev yapan Ayşe Özkiraz'ın lise mezunu sahte doktor olduğu ortaya çıktı.Kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın tutuklanmasının ardından soruşturma devam ediyor.Sahte doktor Özkiraz'ın annesi Semra Arslan ATV'ye yaptığı açıklamalarda kendisinin de ilk defa öğrendiğini ifade ederek, 'Ben büyüyünce doktor olacağım derdi. 'Anne sen çok çektin, ben seni kurtaracağım' derdi. Doğru söyleseydi, beni kurtarmasaydı. Bu kartları nasıl çıkarttı? Ben arıyorum, arkadaşları ile Çapa'da yemek yiyor. O güne kadar bilmiyorduk' dedi.Bir sabah 'Anne ben ÇAPA'yı tutturmuşum' diyerek geldiğini belirten anne, 'Gece saat 23.00'da tutuklandı denildi. Maaş almış olsaydı, paraya heves etti derdim. Ama bu da yok. Bir sabah bağırarak uyandı. Korktum. Ne oldu dedim. Anne ben sınavdan 496 puan almışım dedi. Tercihlerini yaptı. Bir hafta on gün sonra, anne 'Ben Çapa'yı tutturmuşum' dedi' ifadelerini kullandı.Anne Arslan, 'Kayıt olmaya gittiğinde iki tane kimlik getirdi. Biri fakülte kimliği, biri de tıp fakültesi kimliği. 'Anne bunu bana zimmetlediler' dedi. Yurda yerleştirdik. Yurt müdürünün numarasını aldık. İlk defa ayrılıyorduk kızımızdan. Kazanmış kızımız dedik. Rabbim her anneye, babaya bunu nasip etmezdi. İstanbul'da bir yıl kaldı, geri geldi. 'Dekanlıktan bulunduğunuz yerlerdeki hastanelerde ve sağlık ocaklarında ders görün dediler' dedi. Bir çocuk cerrahisi var. Ben onun yanında çalışacağım dedi. Hatta bir arkadaşım daha var dedi. İki kişi geldik dedi. Haftada iki gün nöbete kalıyor. Doktorla birlikte fotoğraflar çekiliyor. Görüntülü arıyorum, hemşirelerle odada oturuyor. Bunların hepsi mi yalan olur? Hiçbir şey anlayamadık biz' dedi.Kızının kendisini de hastaneye götürdüğünü belirten anne, 'Doktor arkadaşımızın arkadaşı diye bana ilgi gösteriliyordu. Doktor ikinci sınıf öğrencisini nasıl ameliyata aldı? Hiç araştırmadı mı? Kim yardım ve yataklık ettiyse bulunmasını istiyorum. Benim çocuğum asla böyle bir şeye kalkışmaz' diye konuştu.Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, hastanede ameliyat masasında fotoğrafları ortaya çıkan Özkiraz'ın, ifadesinde arkadaşı olduğunu söylediği kendisini 'beyin cerrahı' olarak tanıttığı öne sürülen S.U. adlı kadın da İstanbul'da yakalanarak ilçeye getirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Bakanlığın görevlendirdiği 2 müfettiş de Çerkezköy'e gelerek çalışmalarına başladı.Müfettişlerin, Özkiraz'ın hastanede kendisine gözlemci olarak izin veren doktorlar başta olmak üzere hastanedeki doktorlar ve personelin bilgisine başvuracağı belirtildi.