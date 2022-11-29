İyi Partili İbrahim Özkan, İBB'nin bütçesi görüşülürken maç izledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Kasım ayı toplantısının altıncısı oturumu İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.Oturumda İBB'nin 2023 bütçesinde 2023 yılı performans esaslı yatırım hizmet programı, 2024 ve 2025 gelir tahminleri görüşüldü. İstanbullunun sorunlarını çözecek bütçe görüşüldüGörüşmelerin ardından İBB'nin 115 milyar 250 milyon liralık 2023 bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. İstanbul'un sorunlarını çözmeye yönelik sağnalacak kaynaklar görüşülürken ortaya dikkat çeken bir görüntü çıktı.İBB İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, hararetli tartışmaların yaşandığı anlarda maç izlemeye koyuldu.Özkan'ın İstanbulluların sorunlarını umursamayarak maç izlemeye devam ettiği anlar böyle görüntülendi.