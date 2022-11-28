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TOKİ'de üçüncü etap kuraları için tarihler belli oldu

TOKİ sosyal konut projesi kura çekiminde heyecan sürüyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin kuraları il il açıklanmaya devam ediyor. TOKİ kura çekiminde ikinci etap bugün tamamlandı ve üçüncü etap kuraları için tarih belli oldu. Peki, TOKİ üçüncü etap kura çekiminde hangi iller yer alıyor?

Ekleme: 28.11.2022 - 17:31 Güncelleme: 28.11.2022 - 17:37 / Editör: Ozge Selin
TOKİ'de üçüncü etap kuraları için tarihler belli oldu23 ilde 50 bin 302 konutun kuraları çekildi. 892 şehit ailesi ve gazi, 4 bin 429 engelli vatandaş, 11 bin 127 emekli, 20 bin 856 genç, 15 bin 657 diğer kategorilerdeki vatandaşlar hak sahibi oldu.

Sosyal konut projesinde üçüncü etap kura çekimi ise 1-7 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

1-7 Aralık tarihleri arasında, 7 ilde 13.807 konut için kura çekilecek.

1 Aralık Bolu 902 konut

1 Aralık Karaman 751 konut

2-3 Aralık Düzce 1100 konut

2-7 Aralık Konya 7655 konut

4-5 Aralık Zonguldak 1650 konut

6 Aralık Bartın 850 konut

7 Aralık Karabük 899 konut​
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