MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in şehit olduğunu açıkladı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın taziye mesajına da yer verildi.Mesajda “Kahraman silah arkadaşımız, 28 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadeleri kullanıldı.