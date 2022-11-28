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DSÖ’den maymun çiçeği virüsünün adını değiştirecek hamle: Mpox olacak

Salgının başından bu yana özellikle internet ortamında ırkçı ifadelerin kullanıldığını belirten DSÖ, virüsün adının Mpox olarak değişeceğini açıkladı.

Ekleme: 28.11.2022 - 17:07 Güncelleme: 28.11.2022 - 17:20 / Editör: Ozge Selin
DSÖ’den maymun çiçeği virüsünün adını değiştirecek hamle: Mpox olacakAvrupa başta olmak üzere birçok bölgede etkisini gösteren maymun virüsü (monkeypox) ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor…

Bir süredir virüsün adının değiştirilmesi gündemdeydi. Virüsün adının değiştirilmesi amacıyla uluslararası sağlık uzmanlarıyla bir süredir yapılan fikir alışverişinden sonra, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yazılı bir açıklama yaptı.

Örgüt ırkçı ve yaftalayıcı dilden uzak durma için maymun çiçeğinin Mpox olarak isimlendirilmesi yönünde üye ülkelere tavsiyede bulunulacağı bildirildi.

Tercih edilen isim olarak tavsiye edilecek
AA'nın haberine göre; açıklamada, 'Maymun çiçeği salgını yılın başında etkisini göstermeye başladığında internet ortamında ırkçı ve yaftalayıcı ithamların kullanıldığı yönünde haberler DSÖ'ye iletildi.' denildi.

İsim değişikliği için başlatılan bir yıllık geçiş sürecinde Mpox'un tercih edilen isim olarak tavsiye edileceği, daha sonrasında sürekli kullanılacağı bildirildi.

Maymun çiçeği virüsü
Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, insan bedeninde ilk olarak 1970'te Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görüldü. 1958'de maymunlarda görülmesi üzerine virüs, maymun çiçeği olarak adlandırıldı.
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