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Bakan Nebati açıkladı! 'Suç duyurusunda bulunduk'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bakanlığımız Vergi Müfettişlerince son yıllarda yapılan vergi incelemeleri sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle 4,5 milyar TL’yi aşan tutarda vergi iade talebini reddettik ve geri aldık, ilgililer hakkında 12 milyar TL’yi aşan tutarda vergi ve ceza önerdik. Yapılan incelemeler sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında 2 bin 916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Bakan Nebati açıkladı! 'Suç duyurusunda bulunduk'
Ekleme: 27.11.2022 - 11:08 Güncelleme: 27.11.2022 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati açıkladı! 'Suç duyurusunda bulunduk'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, 'Bakanlığımız Vergi Müfettişlerince son yıllarda yapılan vergi incelemeleri sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle 4,5 milyar TL'yi aşan tutarda vergi iade talebini reddettik ve geri aldık, ilgililer hakkında 12 milyar TL'yi aşan tutarda vergi ve ceza önerdik. Yapılan incelemeler sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında 2 bin 916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk.' ifadelerini kullandı.
Bakan Nebati açıkladı! 'Suç duyurusunda bulunduk'
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