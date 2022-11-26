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Özdemir İnce Tele1'de İslam'ı hedef aldı: 'Ümmet diktatoryadır' sözleri tepki çekti

Tele1 kanalında İslam ve Müslümanları hedef olan skandal tutuma bir yenisi daha eklendi. Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce, 'Ümmet' kavramını Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın taraftarı olmakla eş değer gördü. Türkiye'de ümmetin yeri olmadığını söyleyen İnce, "Ümmetin ne faydası var? Ümmet diktatoryadır" deyip Hz. İbrahim, Hz. Hacer ve Hz. İsmail'i hedef alan rezil sözler sarf etti.

Özdemir İnce Tele1'de İslam'ı hedef aldı: 'Ümmet diktatoryadır' sözleri tepki çekti
Ekleme: 26.11.2022 - 20:08 Güncelleme: 26.11.2022 - 20:12 / Editör: Ozge Selin
Özdemir İnce Tele1'de İslam'ı hedef aldı: 'Ümmet diktatoryadır' sözleri tepki çekti
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'ların hedef alındığı programda, bu kez de 'Ümmet' kavramı üzerinden İslam ve Müslümanlar hedef alındı.Tele 1'de Namık Koçak'ın moderatörlüğünü yaptığı programda, Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce, tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Sunucu Koçak, ''Dikkat ediyorsunuz hani 'demografik yapı bozuluyor' diyorduk ya. O demografik yapı farklı bir şey... Bir ümmet oluşturma. Yandaş gazetelere baktığınız zaman, bir şey oluyor 'Ümmet sevindi, ümmet şunu istedi, ümmet bunu istedi... Türkiye'yi böyle bir yere doğru götürme çabası var' ifadeleriyle rahatsızlığını dile getirdi.

Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce ise 'Ümmetin ne faydası var? Ümmet diktatoryadır' deyip Hz. İbrahim, Hz. Hacer ve Hz. İsmail'i hedef alan rezil sözler sarf etti.

İşte o skandal açıklamalar;

'Ümmet bizim, yasalarımızda, literatürümüzde, 1923'ten bu yana hatta Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcından itibaren ümmet asla ve asla bizi dilimizde ve düşüncemizde gündelik hayatımızda yer almayan bir kavram. Ümmet nedir? Söylendiğine göre bir dinin mensuplarına ümmet diyorlar. Ümmet bir dine inanların toplamı. Peki, ne iş yarar ümmet? Bu neye benziyor? Galatasaray'ın Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin dünyadaki taraftarlarına benziyor.

Ümmetin ne faydası var? Cumhuriyet'e bir yazı yazacağım 'ümmet' üzerine... Ümmetin vatanı yoktur. Ümmet vatansızdır. Bayrağı, ulusal marşı yoktur. Ama dini vardır. İstedikleri kadar bağırsınlar, Türk olmak Müslüman olmaktan önemlidir. Türkiye ümmetin hakim olduğu bir ülke değil, vatan değil. Eğer bir ümmet bu topraklar üzerinde egemen olursa yaşamak olmaz. Ümmet nedir biliyor musun? Diktatoryadır. Şimdi Müslüman falan bırakalım. Üç İbrahimi dinin mensubunu alalım. Her ne kadar bizimki biraz İsmaili idiyse... Çünkü Hacer'le birlikte icat etti İbrahim, İsmail'i. Müslümanlar oradan türemiştir. Beni bu işten çakmaz diye bilirler yazarlar ama ben onlardan iyi çakarım.'

Özdemir İnce Tele1'de İslam'ı hedef aldı: 'Ümmet diktatoryadır' sözleri tepki çekti
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