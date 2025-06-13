CHP'li Tugay'dan işçilere tehdit! 'İşten çıkartacağız'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, toplu sözleşme haklarından vazgeçmemeleri halinde 1030 işçiyi işten atacağını açıkladı. Belediye işçileri, 30 Mayıs'ta grev başlatmış ve grev bir hafta sürmüştü.Belediye, işçilerin örgütlü olduğu Türk İş'e Bağlı Belediye İş Sendikası Genel Merkezi'ne yazı göndererek 4 Temmuz'a kadar İzdoğa, İzulaş ve İzbeton şirketlerinden toplam bin kadar işçiyi işten çıkaracağını bildirdi. Başkan Tugay, belediye şirketlerinde çalışan 1030 işçinin işten çıkarılması ile ilgili yasal prosedürün tamamlandığını açıkladı.İşten çıkarmaların sorumlusu olarak da 31 Mart yerel seçimlerine 5 gün kala Belediye İş Sendikası ile 5 bin 800 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesinin altına imza atan eski İZBB Başkanı CHP'li Tunç Soyer'i gösterdi.Yapılan artışın bütçeyi zorladığını belirten Tugay, 1 yıl önce imzalanan toplu sözleşme ile elde edilen haklardan vazgeçilmemesi halinde 1030 işçinin işten çıkarılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.Tugay, 'Bugün seçimden 5 gün önce atılan sorumsuz imzanın sonuçlarını yaşıyoruz. 5 yılda işe alınan sendika yöneticilerinin yakınlarının tamamını işten çıkartacağız' dedi. Tugay'a tepki gösteren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise, 'CHP'li belediyecilik sınıfta kalmıştır. Ne halkı ne de emekçiyi kandırabilirsiniz. Yönetemiyorsunuz, batırıyorsunuz; sonra da birbirinize suç atarak halkın aklıyla alay ediyorsunuz' dedi.