İran İsrail'e karşı hamleye mi hazırlanıyor? Kırmızı intikam bayrağını çektiler!

İsrail, uzun zamandır planlandığı İran saldırısını gerçekleştirdi. Saldırıda, birçok bilim insanı, komutan ve sivil hayatını kaybetti. İran'dan ise saldırı sonrası 'intikam' mesajları paylaşıldı, Cemkeran Camii'ne 'intikam' sembolü kırmızı bayrak çekildi.İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Şii'lerin kutsal mekanı Kum kentindeki Cemkeran Camii'ne 'intikam' sembolü kırmızı bayrak çekildi.Bayrak daha önce İsrail ve ABD'nin Orta Doğu'da Lübnan Hizbullah'ına ve Devrim Muhafızları'na yönelik saldırıları sonrası da göndere çekilmişti. İran, son beş yılda 4 kez Cemkeren Camii'nde kırmızı bayrağı dalgalandırarak intikam sözü vermişti.İran Lideri Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarında bazı komutan ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini belirterek, İsrail'e sert karşılık vereceklerini açıkladı.Devlet televizyonuna göre, Ali Hamaney İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ilişkin yazılı mesaj yayımladı.Hamaney mesajında, İsrail'in yerleşim yerlerine yönelik saldırı ile 'kötü doğasını' gösterdiğini anlatarak, 'Bu rejim, ağır bir cezanın kendisini beklediğini bilmelidir.' ifadesini kullandı.İran silahlı kuvvetlerinin İsrail'i rahat bırakmayacağını aktaran Hamaney, 'Düşmanın saldırılarında birkaç komutan ve bilim insanı şehit oldu. Yerlerine geçenler ve meslektaşları, görevlerini derhal üstlenecektir.' değerlendirmesinde bulundu.Hamaney, mesajında, 'Siyonist rejim, bu cinayetle kendisi için acı ve ıstıraplı bir kader hazırladı ve kesinlikle bunun karşılığını alacaktır.' ifadesine yer verdi.Öte yandan; İsrail'in saldırısının ABD'li New York Times'ın yayınladığı '7 saatlik şok saldırı planı' analizinin ardından gelmesi dikkat çekti.New York Times, haberinde İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik tek taraflı ve ani bir saldırı için geniş kapsamlı hazırlık yaptığını aktarmıştı. ABD istihbaratı İsrail'in İran'a 7 saat içerisinde geniş kapsamlı bir saldırı düzenleme kapasitesi olduğunu tahmin ediyordu.New York Times'ın haberinde; İran'ın nükleer programına dair tüm tesislerin dağıtılması, Natanz ve Fordow gibi yeraltı nükleer merkezlerin tamamen imha edilmesi vurgusu yapılıyordu.