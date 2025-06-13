Bakan Tunç'tan net mesaj! 'Tüm dünya için tehdittir'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İran'a gece saatlerinde hava saldırısı düzenleyen işgalci İsrail'e sert tepki gösterdi. Yılmaz Tunç, İsrail'in sadece bölgesel değil küresel bir tehdit olduğunu belirtti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a gece saatlerinde hava saldırısı düzenleyen işgalci İsrail'e tepki gösterdi.
"TÜM DÜNYADA GÜVENLİĞİ VE BARIŞI TEHDİT ETMEKTEDİR"
Bakan Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
İsrail’in, sadece bölgemiz için değil, küresel barış ve istikrar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu bir kez daha üzülerek görüyoruz. Gazze’de 55 binden fazla masum sivili şehit eden İsrail’in, İran’a yönelik uluslararası hukuka aykırı saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail, yürüttüğü saldırılarla bir kez daha insan haklarını ve uluslararası hukuku açıkça ihlal etmiş, bölgedeki gerginliği ve güvensizliği derinleştirmiştir. Bu tür sistematik ve hukuk dışı eylemler, tüm dünyada güvenliği ve barışı tehdit etmektedir.
"SOMUT VE CAYDIRICI ADIMLAR ATILMALI"
İsrailli yetkililerin işledikleri insan hakları ve savaş suçlarının cezasız kalması, benzer suçların tekrarlanmasına zemin hazırlamaktadır. Adaletin tesisi, kalıcı barışın ön koşuludur. Uluslararası toplumun, bu hukuksuzluklara karşı daha güçlü ve etkili bir tutum sergilemesi şarttır. Birleşmiş Milletler ve ilgili uluslararası kuruluşlar, üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli; İsrail’in saldırgan politikalarına karşı somut ve caydırıcı adımlar atmalıdır.
"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"
Türkiye olarak hukukun üstünlüğünü, adaleti ve insan haklarını savunmaya; İsrail’in işlediği suçların hukuk önünde hesabını vermesi için çabalarımızı tüm meşru uluslararası platformlarda sürdüreceğiz. Barışın, istikrarın ve insan onurunun hâkim olduğu bir uluslararası düzen için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz"