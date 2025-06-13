İsrail'den İran'a kanlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail'in 'önleyici saldırı' adı altında gerçekleştirdiği bu operasyon, bölgede tansiyonu yükseltti. Gün ağardıkça saldırıların neden olduğu tahribat da netleşmeye başladı. Tahran'daki bir apartmanda çok sayıda dairenin cephesi hasar gördü. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, arama-kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarına saatlerce devam etti. Görüntülerde, Kirmanşah ve diğer kentlerde yoğun duman yükseldiği görülüyor.İran Ulusal Rafineri ve Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi, saldırıların ülkenin petrol altyapısına zarar vermediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, rafineri ve petrol depolarının faaliyetine kesintisiz devam ettiği belirtildi.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ise İranlı yetkililerden aldığı bilgiye dayanarak, Buşehr nükleer santralinin hedef alınmadığını açıkladı. Ancak saldırılarda İran'ın önemli nükleer merkezlerinden biri olan Natanz tesislerinin vurulduğu bildirildi. Bu gelişmenin ardından Kum-İsfahan otoyolu trafiğe kapatıldı. İran Trafik Polisi Başkanı Seyyid Teymur Hüseyni, otoyolun ikinci bir emre kadar ulaşıma kapalı kalacağını belirtti.İsrail ordu sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre saldırılarda 200 savaş uçağı ve 100'den fazla insansız hava aracı kullanıldı. İsrail ordusu, 100'den fazla hedefin vurulduğunu iddia ederken, saldırılara dair detaylı can ve mal kaybı verileri paylaşılmadı.İsrail'in doğrudan sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef alması, uluslararası hukukun ihlal edildiği yönündeki eleştirileri de beraberinde getirdi. Saldırılarda ölen İranlı bilim insanları ve sivil kayıplar, Tel Aviv'in bu operasyonu yalnızca 'askerî tehditleri ortadan kaldırma' gerekçesiyle gerçekleştirmediğini ortaya koyuyor. Tahran'dan gelen görüntüler, apartman cephelerinin yerle bir olduğunu ve yangınların uzun süre kontrol altına alınamadığını gözler önüne serdi.İsrail'in bu son saldırısı, İran'la zaten kırılgan olan bölgesel dengeleri daha da sarstı. Tahran yönetimi henüz resmî bir misilleme açıklaması yapmasa da, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in 'sert karşılık verilecek' mesajı, gerilimin tırmanacağını gösteriyor.Fransız haber ajansı AFP'ye göre İran, misilleme olarak İsrail'e 100'e yakın insansız hava aracı gönderdi. İsrail ordusu, söz konusu saldırıları önlemeye çalıştığını ve hava harekâtının devam ettiğini bildirdi.