Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dalyan Mahallesi, Recep Bilginer Caddesi üzerinde devriye görevi sırasında durumundan şüphelendiği bir aracı incelenmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.Alınan arama kararının ardından araçta yapılan aramada toplam ağırlığı 55,89 gram esrar, bir ruhsatsız tabanca ve şarjörü, tabanca mermisi, bir ruhsatsız av tüfeği ile bir uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.Uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanma ve ruhsatsız silah bulundurma iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakılırken, M.Ö. ise sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.