Örgüt propagandacılarına operasyon! 10 kişi gözaltında

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bazı kişilerin örgüt propagandası yaptıklarına dair alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu 10 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin tespiti sonrasında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerin hepsi gözaltına alınarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.