Emine Erdoğan’dan Konya’daki vahşete tepki
Konya'da barınaktaki hayvanların telef edilmesi ile ilgili açıklama yapan Emine Erdoğan, “Şiddetin ne dinimizde yeri vardır ne de fıtratımızda. Hepimizi derinden üzen hadiseyi şiddetle kınıyor ve cezasız kalmayacağına inanıyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Konya'da barınaktaki hayvanların telef edilmesine tepki gösterdi.
CANLILARI KORUMAKLA MÜKELLEFİZ
Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden şöyle dedi:
İnsanı insan yapan vicdanı ve merhametidir. Aynı dünyayı paylaştığımız canlıları korumakla mükellefiz. Şiddetin ne dinimizde yeri vardır ne de fıtratımızda. Konya'daki hepimizi derinden üzen hadiseyi şiddetle kınıyor ve cezasız kalmayacağına inanıyorum.