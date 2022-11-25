Emine Erdoğan’dan Konya’daki vahşete tepki

Konya'da barınaktaki hayvanların telef edilmesi ile ilgili açıklama yapan Emine Erdoğan, “Şiddetin ne dinimizde yeri vardır ne de fıtratımızda. Hepimizi derinden üzen hadiseyi şiddetle kınıyor ve cezasız kalmayacağına inanıyorum” dedi.