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Adana merkezli 4 ilde organize suç örgütü operasyonu

Adana'da emniyet ekipleri, organize suç örgütü kuran 25 zanlının yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda çete lideri ile çok sayıda üye gözaltına alındı.

Ekleme: 25.11.2022 - 09:20 Güncelleme: 25.11.2022 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Adana merkezli 4 ilde organize suç örgütü operasyonu
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak” suçu soruşturmasında harekete geçti.

Polis, örgüt kurduğu öne sürülen A.Ç. ile örgüt elemanlarını yaklaşık 6 ay önce teknik ve fiziki takibe başladı.

Yapılan takip sonucunda örgütün “Nitelikli yağma, kasten yaralama, fuhşa yer ve imkan sağlama, silah ve mühimmat ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma” gibi suçları işledikleri tespit edildi.

Adana merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon
Çete lideriyle birlikte 25 zanlının örgüt ile birlikte hareket ettiği belirlendi. Polis bu zanlıları yakalamak için bugün şafak vakti eş zamanlı olarak Adana merkezli Gaziantep, Mersin, Kahramanmaraş ve Muğla’da operasyon başlattı.

Örgüt lideri ile çok sayıda zanlı yakalandı
Polisin yaptığı operasyonda örgüt lideri A.Ç.’nin de aralarında olduğu çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 536 mermi, 500 gram esrar, 69 uyuşturucu hap, 2 pompalı tüfek, 69 bin 950 lira para ele geçirildi.
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