  • USD: 18,61 - 18,64
  • EURO: 19,37 - 19,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

1915 Çanakkale köprüsüne 'Seyit Onbaşı' imzası: Kulelere yerleştirilmeye başlandı

Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanıldığı 18 Mart’ı simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya ve Avrupa Yakasındaki 318 metrelik kulelerinin üzerine, Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak kaldırdığı top mermisi figürleri eklenmeye başlandı.

Ekleme: 25.11.2022 - 13:17 Güncelleme: 25.11.2022 - 13:36 / Editör: Ozge Selin
1915 Çanakkale köprüsüne 'Seyit Onbaşı' imzası: Kulelere yerleştirilmeye başlandı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya ve Avrupa Yakasındaki 318 metrelik kulelerinin üzerine, Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak kaldırdığı top mermisi figürleri konmaya başladı. Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden 4 yapının her biri 75 ton ağırlığında, 20,5 metre yüksekliğinde olacak.

Türkiye'nin en büyük projeleri arasında yer alan dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu açılışı 18 Mart 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağladı.

Top mermisi figürleri konmaya başlandı
Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, her biri 75 ton ağırlığında, 20,5 metre yüksekliğindeki yapıların yerleştirileceği kaidelerin 2'si geçen hafta köprünün Asya ve Avrupa'daki kulelerine kurulmuştu. Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart'ı simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya ve Avrupa Yakasındaki 318 metrelik kulelerinin üzerine, Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak kaldırdığı top mermisi figürleri konmaya başladı. Köprünün her iki ayağında ise kalan iki top mermisi figürlerinin yerleştirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden yapıların her biri 75 ton ağırlığında, 20,5 metre yüksekliğinde olacak.

1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yüksekliğe sahip kırmızı renkteki kuleler Türk Bayrağı'nı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih 3'üncü ayın 18'ini, yani 18 Mart'ı simgeliyor. 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. 'Asrın projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projesinde 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edildi. Çanakkale Boğazı, 1915 Çanakkale Köprüsü ile yaklaşık 6 dakikada kesintisiz geçilebilecek.
Pakistan’a 3. MİLGEM denize iniyor! Törene Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de katılacak
Yunan medyasında büyük korku: Türkiye'nin hamlesi Atina'nın kâbusu oldu
Angela Merkel'den çok konuşulacak Putin itirafı: Onu ikna etmeye gücüm yoktu
HDP'ye kapatma davasında sıcak gelişme!
15 milyar lira hazır! Bakan Muş can suyu olacak kredi paketi için tarihi verdi
Bakan Kirişci: Borulu sulama sistemleriyle 5,8 milyar metreküp tasarruf sağlanacak
Terörü değil Türkiye'yi hedef aldı! ABD'li vekilden skandal sözler: Yalana ortak oldu
Aliyev: Paşinyan ile 7 Aralık'ta Brüksel'de planlanan görüşme olmayacak
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde önemli açıklamalar
NATO'dan İsveç ve Finlandiya kararı: Direkt karşılık vereceğiz! Türkiye'ye bir çağrıları da var
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Almanya'da kriz milletvekillerini de vurdu: Su ısıtıcıları sökülecek
Türkiye’nin ilk savaş gemisi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarih verdi: Geliyor
İmamoğlu öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını 7 aydır onaylamadı: Vatandaşlardan yardım topluyor
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıkladı: Tarihsel olarak en iyi seviyede!
1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık KYK borcu yapılandırıldı
Yunan medyası hem sordu hem cevapladı: Türkiye bunu nasıl yapıyor?
Şebnem Korur Fincancı hakkında iddianame kabul edildi
Turizmde artık süper ligdeyiz: Hedef yıl sonunda 44 milyar dolar gelir
İsveç Başbakanı Kristersson'a Pençe Kılıç Harekatı soruldu
Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddialarına ilişkin 2 şüpheliye gözaltı kararı

Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddialarına ilişkin 2 şüpheliye gözaltı kararı

Düzce depremi sonrası ortaya çıkmıştı: Gizemli ışıkların nedeni belli oldu

Düzce depremi sonrası ortaya çıkmıştı: Gizemli ışıkların nedeni belli oldu

1915 Çanakkale köprüsüne 'Seyit Onbaşı' imzası: Kulelere yerleştirilmeye başlandı

1915 Çanakkale köprüsüne 'Seyit Onbaşı' imzası: Kulelere yerleştirilmeye başlandı

Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor

Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor

'Enson' olan adını duyan şaşırıyor: Türkiye'de adaşım yok

'Enson' olan adını duyan şaşırıyor: Türkiye'de adaşım yok

Meteoroloji saat verdi: Yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji saat verdi: Yoğun kar yağışı geliyor