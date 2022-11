1915 Çanakkale köprüsüne 'Seyit Onbaşı' imzası: Kulelere yerleştirilmeye başlandı

1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya ve Avrupa Yakasındaki 318 metrelik kulelerinin üzerine, Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak kaldırdığı top mermisi figürleri konmaya başladı. Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden 4 yapının her biri 75 ton ağırlığında, 20,5 metre yüksekliğinde olacak.Türkiye'nin en büyük projeleri arasında yer alan dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu açılışı 18 Mart 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağladı.Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, her biri 75 ton ağırlığında, 20,5 metre yüksekliğindeki yapıların yerleştirileceği kaidelerin 2'si geçen hafta köprünün Asya ve Avrupa'daki kulelerine kurulmuştu. Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart'ı simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya ve Avrupa Yakasındaki 318 metrelik kulelerinin üzerine, Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak kaldırdığı top mermisi figürleri konmaya başladı. Köprünün her iki ayağında ise kalan iki top mermisi figürlerinin yerleştirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden yapıların her biri 75 ton ağırlığında, 20,5 metre yüksekliğinde olacak.1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yüksekliğe sahip kırmızı renkteki kuleler Türk Bayrağı'nı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih 3'üncü ayın 18'ini, yani 18 Mart'ı simgeliyor. 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. 'Asrın projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projesinde 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edildi. Çanakkale Boğazı, 1915 Çanakkale Köprüsü ile yaklaşık 6 dakikada kesintisiz geçilebilecek.