1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık KYK borcu yapılandırıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcunun kaldırıldığını açıkladı.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan, ekonomik düzenlemeleri içeren 52 maddelik torba yasa teklifiyle milyonlarca öğrencinin yüzü güldü..Yasayla birlikte KYK borçlarından faiz ve enflasyon farkları silinerek, öğrencilere ana paranın geri ödemesi için de 3 kez süre uzatımı hakkı tanındı.Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, merak edilen KYK borç faizlerinin silinmesine ilişkin açıklamada bulundu.'1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcu yapılandırıldı' diyen Bakan Kasapoğlu, yurt ücretlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu:'2022'de yurt ücretlerine hiçbir güncelleme yapmadık, ilave bir fiyat artışı olmadı.'Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB burs-kredi başvuru süresinin uzatıldığını da açıkladı.Öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamaları, an itibarıyle e-devlette başladı.e-devlet'e girerek şifrenizle birlikte 'https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-geri-odeme-sorgulama' adresine giriş yaparak KYK öğrenim kredisi borcunuzu sorgulayabilirsiniz.