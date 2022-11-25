  • USD: 18,60 - 18,64
  • EURO: 19,37 - 19,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık KYK borcu yapılandırıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcunun kaldırıldığını açıkladı.

1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık KYK borcu yapılandırıldı
Ekleme: 25.11.2022 - 10:20 Güncelleme: 25.11.2022 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık KYK borcu yapılandırıldı
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan, ekonomik düzenlemeleri içeren 52 maddelik torba yasa teklifiyle milyonlarca öğrencinin yüzü güldü..

Yasayla birlikte KYK borçlarından faiz ve enflasyon farkları silinerek, öğrencilere ana paranın geri ödemesi için de 3 kez süre uzatımı hakkı tanındı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, merak edilen KYK borç faizlerinin silinmesine ilişkin açıklamada bulundu.

1 milyondan fazla öğrencinin borcu yapılandırıldı
'1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcu yapılandırıldı' diyen Bakan Kasapoğlu, yurt ücretlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu:

'2022'de yurt ücretlerine hiçbir güncelleme yapmadık, ilave bir fiyat artışı olmadı.'

Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB burs-kredi başvuru süresinin uzatıldığını da açıkladı.

e-Devlet'ten sorgulama
Öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamaları, an itibarıyle e-devlette başladı.

e-devlet'e girerek şifrenizle birlikte 'https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-geri-odeme-sorgulama' adresine giriş yaparak KYK öğrenim kredisi borcunuzu sorgulayabilirsiniz.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türkiye’nin ilk savaş gemisi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarih verdi: Geliyor
İmamoğlu öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını 7 aydır onaylamadı: Vatandaşlardan yardım topluyor
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıkladı: Tarihsel olarak en iyi seviyede!
1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık KYK borcu yapılandırıldı
Yunan medyası hem sordu hem cevapladı: Türkiye bunu nasıl yapıyor?
Şebnem Korur Fincancı hakkında iddianame kabul edildi
Hulusi Akar: Pençe-Kılıç Harekatı'nda 326 terörist etkisiz hale getirildi
Turizmde artık süper ligdeyiz: Hedef yıl sonunda 44 milyar dolar gelir
3 dakikada 1 Togg: Satışta öncelik vatandaşın
İsveç Başbakanı Kristersson'a Pençe Kılıç Harekatı soruldu
Ukrayna için korkutan nükleer uyarısı: Hemen harekete geçilmeli
Mersin'de şafak vakti PKK operasyonu: Balkondan atlayıp kaçmaya çalıştı
İçişleri Bakanı Soylu: Vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız, eşya ve kira yardımı yapılacak
Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı!
Bakan Koca'dan atama ve SMA açıklaması...
Yunanistan'a kaçarken bataklığa saplandı! FETÖ'cü eski teğmen tutuklandı!
AFAD açıkladı! Düzce'ye 17 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi
Başkan Erdoğan Pazartesi açıklayacak! Sözleşmeli Personel Düzenlemesi
Düzce’deki depremde ortaya çıkmıştı! Kandilli 'Çok önemli' diyerek açıkladı: İşte gizemli ışığın nedeni
Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddialarına ilişkin 2 şüpheliye gözaltı kararı

Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddialarına ilişkin 2 şüpheliye gözaltı kararı

Tozun altından saray çıktı: Kimse yerini bilmiyordu yüzlerce yıl sonra tesadüfen bulundu

Tozun altından saray çıktı: Kimse yerini bilmiyordu yüzlerce yıl sonra tesadüfen bulundu

Twitter'da Elon Musk krizi: Yedi büyük şirket reklamlarını durdurdu

Twitter'da Elon Musk krizi: Yedi büyük şirket reklamlarını durdurdu

Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor

Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor

ABD'de, 30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikiz bebekler dünyaya geldi

ABD'de, 30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikiz bebekler dünyaya geldi

Meteoroloji saat verdi: Yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji saat verdi: Yoğun kar yağışı geliyor