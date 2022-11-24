YKS tarihi belli oldu
2023 yılında uygulanacak olan sınavlara ilişkin hazırlanan ‘ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi', ÖSYM'nin internet adresinden erişime açıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.
2023 yılında uygulanacak olan sınavlara ilişkin hazırlanan ‘ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi', ÖSYM'nin internet adresinden erişime açıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.
YKS 2023 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
YKS 2023 başvuruları 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacak.
YKS 2023 sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.
YKS 2023 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
YKS 2023 başvuruları 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacak.
YKS 2023 sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.