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YKS tarihi belli oldu

2023 yılında uygulanacak olan sınavlara ilişkin hazırlanan ‘ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi', ÖSYM'nin internet adresinden erişime açıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.

Ekleme: 24.11.2022 - 15:47 Güncelleme: 24.11.2022 - 15:50 / Editör: Ozge Selin
YKS tarihi belli oldu2023 yılında uygulanacak olan sınavlara ilişkin hazırlanan ‘ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi', ÖSYM'nin internet adresinden erişime açıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.

YKS 2023 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
YKS 2023 başvuruları 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacak.

YKS 2023 sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

YKS tarihi belli oldu
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