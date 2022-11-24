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Pençe Kılıç fena korkuttu! YPG elebaşı Ferhat Abdi, Biden'a sığındı: Türkleri durdurun

Pençe Kılıç Harekatı terör örgütü YPG/PKK'da büyük paniğe neden oldu. Terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, ABD Başkanı Joe Biden'dan yardım dilendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kara harekatı açıklamalarının ardından iyice tutuşan terörist Abdi Şahin, 'Biden bize söz vermişti' dedi.

Pençe Kılıç fena korkuttu! YPG elebaşı Ferhat Abdi, Biden'a sığındı: Türkleri durdurun
Ekleme: 24.11.2022 - 11:59 Güncelleme: 24.11.2022 - 12:04 / Editör: Ozge Selin
Pençe Kılıç fena korkuttu! YPG elebaşı Ferhat Abdi, Biden'a sığındı: Türkleri durdurun
İstiklal Caddesi'ndeki kanlı terör saldırısı sonrası TSK Pençe Kilit Harekatı başlattı. Harekat dünya basınında gündem olurken teröristleri de büyük korku sardığı ortaya çıktı. ABD Merkezli Politico'ya konuşan terör örgütü elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, Pençe Kılıç Harekatı sonrası ABD'den yardım istedi.

Politico'da yer alan haberde 'Türkiye'nin Irak ve Suriye'ye bir dizi ölümcül saldırı düzenledi' şeklinde skandal ifadeler kullanıldı. Politico, Terör örgütü YPG'nin komutanı olarak nitelendirilen Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile yaptığı röportajı yayınladı. Abdi Şahin'in Biden'a çağrıda bulunduğu yazıldı.

Pençe Kılıç fena korkuttu! YPG elebaşı Ferhat Abdi, Biden'a sığındı: Türkleri durdurun

'BIDEN GÜVENCE VERMİŞTİ'

Daha önce ABD Başkanı Joe Biden'dan güvence aldığını dile getiren terörist elebaşı Şahin, ABD'nin Türkiye'nin harekatını önlemek için yeterince çaba göstermediğini söyledi.

PANİK ARTTI

Başkan Erdoğan'ın, 'Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz'' sözleri sonrası panik arttı.

ABD'Yİ DEAŞ ÜZERİNDEN TEHDİT ETTİ

Kara harekatı paniği yaşadıklarını itiraf eden Abdi Şahin, ABD'yi DEAŞ'ın yeniden güçleneceği konusunda tehdit etti. Yaklaşan Türk kara saldırısının durdurulmasını istedi.

Pençe Kılıç fena korkuttu! YPG elebaşı Ferhat Abdi, Biden'a sığındı: Türkleri durdurun

PENTAGON'DAN SKANDAL AÇIKLAMALAR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin, Suriye'de 'ABD askerlerinin konuşlu olduğu bölgede' PKK/YPG terör örgütünü hedef aldığını belirterek 'Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Türkiye'de tırmanan gerilimden derin endişe duyulduğunu' ifade etti. Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder yazılı açıklama yaparak Türkiye'nin hedef aldığı PKK/YPG terör örgütü unsurlarını 'yerel ortak' olarak tanımladı.

Ryder, açıklamasında, 'Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Türkiye'de tırmanan gerilimden derin endişe duyuyor. Bu tırmanış, DEAŞ Karşıtı Küresel Koalisyonun DEAŞ'ı zayıflatmak ve yenilgiye uğratmak için yıllardır sürdürdüğü ilerlemeyi tehdit ediyor. Suriye'deki son hava saldırıları, Suriye'de DEAŞ'ı yenmek ve on binden fazla DEAŞ tutuklusunun gözetimini sağlamak üzere yerel ortaklarla çalışan ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit etti.' ifadesine yer verdi.

Ryder şöyle devam etti:

'Hem Türkiye'de hem de Suriye'de meydana gelen sivil can kaybını kınıyor ve taziyelerimizi sunuyoruz. Sivillerin kasten hedef alındığı haberlerinden da endişe duyuyoruz. Gerginliğin azaltılması için çağrıda bulunurken, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ediyoruz. Ateşkesi sürdürmek için Türkiye ve yerel ortaklarımızla görüşmeye devam edeceğiz.' PKK/YPG terör örgütünün, İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırısının ardından Türkiye, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kılıç Hava Harekatı başlatmıştı.

Terör örgütü, Gaziantep ve Kilis'te de sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirmişti. ABD basınında, Türk savaş uçaklarının salı günü Haseke'nin kuzeyinde vurduğu bir terör örgütü PKK/YPG hedefinin, ABD askerlerinin konuşlu olduğu karargaha yakın bir yer olduğu iddia edilmişti.

Pençe Kılıç fena korkuttu! YPG elebaşı Ferhat Abdi, Biden'a sığındı: Türkleri durdurun


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