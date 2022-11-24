Merkez Bankası, politika faizini bugün açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen ay gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, ekonomide ivme kaybı gerekçesiyle politika faizi 150 baz puanlık indirimle yüzde 12'den yüzde 10,50'ye çekilmişti.Yurt içinde, bugün gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi.Merkez Bankası'nın bugün saat 14.00'te açıklanacak faiz kararı ile ilgili yapılan anketlerin tahmini yüzde 9 oldu.AA Finans'ın, bugün gerçekleştirilecek TCMB'nin PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmeye devam etmesini bekliyor. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin 150 baz azaltılarak yüzde 9'a indirilmesini bekliyor.Ekonomistlerden biri 100 baz puanlık ve biri de 125 baz puanlık indirim öngörürken, yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerin medyanı da yüzde 9 oldu.Reuters anketine katılan ekonomistlerin tamamı faizin yüzde 9'a ineceği görüşündeReuters anketine katılan 14 ekonomistin tamamı Kasım ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin 150 baz puan indirileceği görüşünde. Katılımcıların tahminlerinin büyük çoğunluğuna göre, TCMB bir haftalık repo faizindeki aylardır devam eden indirim döngüsünü sonlandıracak ve yılı yüzde 9 faiz ile tamamlayacak.Merkez Bankası'nın kasım ayındaki toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl sonunda tek hane sinyaline paralel politika faizini yüzde 9'a çekmesi ve bu yıl için gevşeme döngüsünü tamamlaması bekleniyor.