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Gaziantep’te PKK operasyonu: 7 gözaltı

Gaziantep’te terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt içinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 24.11.2022 - 11:21 Güncelleme: 24.11.2022 - 11:21 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep’te PKK operasyonu: 7 gözaltı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında analiz ve teknik çalışmalar sonucu PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır' denildi.

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