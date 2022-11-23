Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tokat'ta hastaya kötü muamelede bulunan 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tokat'ta faaliyeti halen durdurulmuş olan özel hastanedeki hastaya kötü muamele sebebiyle 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Diğer sağlık personeli 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda, artık yoğun bakımda çalışamaz.