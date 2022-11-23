Rusya yine Kiev’i vurdu
Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bir kez daha vurdu. Rus güçleri bu kez Kiev’de bir altyapı tesisini hedef aldı.
Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Rus güçleri tarafından bombalandığı ve şehirde siren seslerinin duyulduğu bildirildi.
SIĞINAKLARDAN AYRILMAYIN ÇAĞRISI
Saldırının ardından Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, kentte bulunan bir altyapı tesisinin vurulduğunu bildirerek, 'Başkentin altyapılarından biri vuruldu. Sığınaklarda kalın. Hava alarmı devam edecek' ifadelerini kullandı.