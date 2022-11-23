Kırklareli'de 13 kaçak göçmen yakalandı; 1 organizatör tutuklandı

KIRKLARELİ'de polisin yaptığı uygulamalarda 13 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı uygulamalarda, 4 araçta yurda kaçak girdiği belirlenen 13 göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden R.N. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.