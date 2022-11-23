Bakan Soylu deprem bölgesindeki incelemeleri sonrası konuştu! 'Milletimizden hiçbir şeyi eksik bırakmayız'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Soylu, "Çadırlar kuruldu, spor salonları, lokantalar, fırınlar açık. Milletimizden eksik bırakacağımız hiçbir şeyimiz söz konusu olmaz. Bu akşamı vatandaşlarımızla geçireceğiz. " dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce'nin Gölyaka ilçesinde incelemelerde bulundu.İnceleme sonrası basın mensuplarına konuşan Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:Bu gece bir endişe elbette var, sabaha karşı büyük bir korku yaşandı. Şu anda burada Gölyaka'dan Düzce merkeze kadar çadırlarımız kuruldu, spor salonları, lokantalar, fırınlar açık. Milletimizden eksik bırakacağımız hiçbir şeyimiz söz konusu olmaz.Bu akşamı vatandaşlarımızla geçireceğiz.Ayrıntılar geliyor...