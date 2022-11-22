Türkiye-Suudi Arabistan iş birliği! Anlaşmada sona gelindi!

Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) 5 milyar dolarlık yatırım mevduatı yatırmasına yönelik görüşmeler devam ediyor.TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN İLE İŞ BİRLİĞİ! İMZALAR YAKIN...Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Suudi Arabistan'ın TCMB bünyesinde 5 milyar dolarlık mevduat hesabı açması konusunda yürütülen görüşmelerde nihai aşamaya gelindi.SUUDİ ARABİSTAN: SON AŞAMADAYIZSuudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, Reuters'ın sorusuna e-postayla verdiği yanıtta, "TCMB'ye 5 milyar dolar tutarında mevduat yatırmak için müzakerelerin son aşamasındayız." dedi.G20 LİDERLER ZİRVESİ'NDE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜGeçen hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşmüş ve bu görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer almıştı.