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PKK'nın sözde Ayn İsa bölge sorumlusu teslim oldu

Son dakika haberine göre Türkiye'nin operasyonları sonrası köşeye sıkışan terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. 2013 yılında PKK'ya katılan ve gri kategoride yer alan terör örgütünün sözde Ayn İsa bölgesi sorumlusu teslim oldu.

Ekleme: 21.11.2022 - 09:25 Güncelleme: 21.11.2022 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
PKK'nın sözde Ayn İsa bölge sorumlusu teslim oldu
Türkiye'nin operasyonları sonrası köşeye sıkışan terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. 2013 yılında PKK'ya katılan ve gri kategoride yer alan terör örgütünün sözde Ayn İsa bölgesi sorumlusu teslim oldu.

Teslim olan teröristin ailesi Diyarbakır'da evlat nöbetinde olduğu belirtildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2013 yılında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü, * Terör Arananlar Listesinde Gri Kategoride yer aldığı,
ailesinin Diyarbakır'da devam eden evlat nöbetinde bulunduğu belirlendi.

Teslim olan örgüt mensubu ile birlikte Evlat Nöbetinde 39. buluşma gerçekleşecek olurken, ikna çalışmaları sonucunda; 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı da 109'a yükseldi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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