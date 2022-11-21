Başkan Erdoğan ile Bakan Akar arasındaki kritik görüşme! Bilgi aldı, talimat verdi

Milli Savunnma Bakanı Hulisi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na geldi.AKAR BRİFİNG ALDIKara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Harekat Merkezi'ne indi. Akar, terör örgütü PKK/YPG tarafından sınır hattında gerçekleştirilen saldırılar, birliklerin faaliyetleri ve sahadaki son duruma ilişkin sınır hattındaki birliklerin komutanlarından brifing aldı.BAŞKAN ERDOĞAN BİLGİ ALDI TALİMAT VERDİDaha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Akar, karadan ve havadan vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi verdi.Başkan Erdoğan da Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin yer aldığı toplantıda, talimatlar verdi, Mehmetçiğe başarı dileklerini iletti.