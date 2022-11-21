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ABD'de kar fırtınası: 3 ölü

ABD'nin New York eyaletinin batı ve kuzey bölgelerinde etkili olan kar fırtınası nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi.

Ekleme: 21.11.2022 - 00:29 Güncelleme: 21.11.2022 - 00:34 / Editör: Ozge Selin
ABD'de kar fırtınası: 3 ölüNew York'un özellikle Buffalo kentinde etkili olan ve 'göl etkili kar fırtınası' adı verilen yoğun kar yağışı hayatı felç etti.

Cuma akşamı başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışının toplam kalınlığı birçok bölgede 1,8 metreyi aştı.

Birçok araç yolda kaldı.

Buffalo'da iki kişi, kar fırtınası nedeniyle geçirdikleri kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Indiana eyaletine bağlı Hamlet kasabasında ise bir kişi, aracının kar yığınına çarpması sonucu öldü.

NEW YORK VALİSİNDEN FEDERAL ACİL DURUM ÇAĞRISI
Erie ve Ontario Gölü çevresinde kar yağışının şiddetini bugün de sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan New York Valisi Kathy Hochul da yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'dan 'federal acil durum' ilan etmesini talep edeceğini belirtti.
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