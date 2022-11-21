12 baro, Pençe Kılıç Harekatı’na karşı ortak açıklama yaptı

Terörle mücadele, gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde sürdürülen başarılı operasyonlarla kararlı bir şekilde devam ediyor…Suriye ve Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen çalışmalar ile teröristlere kaçacak alan bırakılmıyor, terör örgütünün eli günden güne zayıflatılıyor…20 Kasım'da gerçekleşen Pençe Kılıç Hava Harekatı ile terörle mücadelede yeni bir safhaya geçildi.Teröristlere ait mağara, mühimmat, barınak ve sığınaklar yerle bir edildi. Çok sayıda terörist, etkisiz hale getirildi.Barolardan operasyon karşıtı açıklamaİstiklal'de yaşanan hain terör saldırısının ardından gerçekleştirilen operasyona, kamuoyundan da destek büyük oldu.Bazı barolar ise bu desteğin aksine, operasyona karşı olduklarını belirten ortak bir açıklama yaptı.‘Her Koşulda Barışı Savunmalıyız' başlıklı ortak açıklamaya Ağrı, Batman, Bingöl, Tunceli, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van baroları katıldı.Söz konusu ortak açıklamada, çatışma ve şiddetin sorunları çözmediği tersine derinleştirdiği ifade edilirken, operasyon bölgelerinde Kürtlerin yoğun yaşadığı vurgulandı.Söz konusu askeri operasyonların, can kayıplarına neden olduğu belirtildi.Açıklamada dikkat çeken noktalardan biri de askeri müdahaleler yerine barışçıl çözümlerin aranması gerektiği ifadeleri oldu.