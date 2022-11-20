İsveç'te Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı protesto edip paçavralara sarıldılar! 'Operasyonu durdurun'
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" operasyonunu protesto etti.
Başkent Stockholm'de Segels Torg Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç'in 'Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırmasının' ve 'Türkiye ile yapılan NATO anlaşmasının' iptalini istedi.
PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı' operasyonunun durdurulması çağrısı yaptı.
İsveç Parlamentosunda 'terörle mücadele yasa tasarısı' 16 Kasım Çarşamba günü onaylanmıştı.
1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek yasada teröre bulaşan grupların örgütlenme özgürlüğü ve gösteri izni sınırlanırken, buna yönelik yeni yasaların çıkarılmasının önünün açılacağı belirtilmişti.