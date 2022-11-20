İsveç'te Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı protesto edip paçavralara sarıldılar! 'Operasyonu durdurun'

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" operasyonunu protesto etti.

Başkent Stockholm'de Segels Torg Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç'in 'Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırmasının' ve 'Türkiye ile yapılan NATO anlaşmasının' iptalini istedi.PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı' operasyonunun durdurulması çağrısı yaptı.İsveç Parlamentosunda 'terörle mücadele yasa tasarısı' 16 Kasım Çarşamba günü onaylanmıştı.1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek yasada teröre bulaşan grupların örgütlenme özgürlüğü ve gösteri izni sınırlanırken, buna yönelik yeni yasaların çıkarılmasının önünün açılacağı belirtilmişti.