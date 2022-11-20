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AK Parti'den Pençe Kılıç açıklaması: Bedel ödetmeye devam ediyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada TSK'nın Irak ve Suriye'nin kuzeyine başlattığı hava harekatı için, "Teröre nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ediyoruz." dedi.

AK Parti'den Pençe Kılıç açıklaması: Bedel ödetmeye devam ediyoruz
Ekleme: 20.11.2022 - 09:45 Güncelleme: 20.11.2022 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'den Pençe Kılıç açıklaması: Bedel ödetmeye devam ediyoruz
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Kuzey Irak'a 'Pençe Kılıç' hava harekatı başlattı. MSB'den yapılan açıklamada, 'Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!' ifadeleri kullanıldı.

'Tüm terör örgütlerini bertaraf edecek güce sahibiz'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise harekatla ilgili Twitter adresinden 'Teröre nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ediyoruz. PENÇE KILIÇ HAVA HAREKÂTI ile bir kere daha gösteriyoruz; ülkemize göz dikenler en ağır bedelleri ödeyecekler. Cumhurbaşkanımızın “bir gece ansızın gelebiliriz” sözü kesin kararlılığımızın ifadesidir. Çok geniş çaplı ve yüksek kabiliyetle icra edilen bu harekat Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkemize göz dikenlere her hal ve şart altında cevap vereceğini tüm dünyaya gösteriyor. Terör insanlığın düşmanıdır. Türkiye bu insanlık düşmanlarına karşı hangi etiketlere sahip olurlarsa olsunlar en etkili mücadeleyi veren ülkedir. Hangi gücün himayesine girerlerse girsinler tüm terör örgütlerini bertaraf edecek güce sahibiz.' açıklamasını yaptı.
AK Parti'den Pençe Kılıç açıklaması: Bedel ödetmeye devam ediyoruz
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