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Şahap Kavcıoğlu: KOBİ'lere kullandırılan krediler 10 katı arttı

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, yatırım, ihracat ve KOBİ’lerin kullandığı kredilerin alınmış olan makroihtiyati tedbirlerin dışında olduğunu belirterek, KOBİ'lere kullandırılan kredilerin arttığını belirtti.

Ekleme: 2.11.2022 - 17:18 Güncelleme: 2.11.2022 - 17:19 / Editör: Ozge Selin
Şahap Kavcıoğlu: KOBİ'lere kullandırılan krediler 10 katı arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Şahap Kavcıoğlu, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen toplantıda katıldı.

ASKON, Program kapsamında iş insanlarına seslenen TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun değerlendirmeleri hakkında bilgi verdi.

"Kredi faizlerini politika faizlerine yakınlaştırarak üretimi destekliyoruz"
Kavcıoğlu, Merkez Bankası olarak, ekonomi politikalarının kontrol alanının dışında kalan arz kaynaklı maliyet baskılarına faiz indirimleri ve makroihtiyati araçlarla birlikte bütüncül bir yaklaşımla karşılık verdiklerini belirterek, kredi faizlerini politika faizlerine yakınlaştırarak üretimi desteklediklerini, kredilerin istikrara katkı verecek şekilde dağılmasını sağladıklarını kaydetti.

"KOBİ'lere kullandırılan krediler 10 katı arttı"
Merkez Bankası olarak, uyguladıkları hedefli kredi kullanımının en önemli sonuçlarından birini KOBİ kredilerinde gözlemlediklerini ifade eden Kavcıoğlu, "Ocak-eylül döneminde KOBİ’ler tarafından kullanılan kredi, 2021 yılının aynı döneminde kullanılan kredinin 10 katından fazladır." dedi.

"Reeskont kredisi kullanan firma sayısı iki katına çıktı"
Kavcıoğlu, reeskont kredisi kullanan firmaların geçen yılın ilk 9 ayında 3 binin altında olduğunu, bu yılın ilk 9 ayında ise 6 bine yaklaştığını aktararak, şunları kaydetti:

"Yatırım taahhütlü avans kredisi programının 100 milyar liralık bölümü sanayi yatırımlarına, 50 milyar liralık bölümü ise turizm yatırımlarına ayrılmıştır. Şu ana kadar toplamda 400’e yakın firmaya yaklaşık 60 milyar lira tutarında yatırım taahhütlü avans kredisi tahsis edilmiştir.

KOBİ’lerin kullandığı tüm krediler almış olduğumuz makroihtiyati tedbirlerin dışında
Bu kredilerin coğrafi olarak da dağıldığını, 62 ilde sanayi ve turizm yatırımları için kredi tahsis edildiğini belirtmek isterim. Yatırım, ihracat ve KOBİ’lerin kullandığı tüm krediler almış olduğumuz makroihtiyati tedbirlerin dışındadır. Bankalarca bu kapsamda kullandırılıp iktisadi faaliyetle buluşacak tüm krediler Merkez Bankası tarafından desteklenmektedir."

"Liralaşma stratejisi uygulaması artacak"
Kavcıoğlu konuşmasında, "Türkiye ekonomisi için uyguladığımız ve enflasyonu kalıcı olarak yenecek liralaşma stratejimiz önümüzdeki dönemde giderek daha yoğun bir şekilde uygulama alanı bulacaktır." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz yatırım ve üretim odaklı büyümeye devam etmek"
ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da ülke ekonomisine katma değer sağlayacak, Türkiye'yi ekonomik anlamda bir üst lige taşıyacak yatırım ve üretim odaklı her türlü politikayı desteklediklerini belirtti.
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