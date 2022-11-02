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Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri dönmesiyle buğday fiyatları yüzde 6'nın üzerinde düşüş kaydetti

Türkiye’nin diplomatik girişimlerinin ardından Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri dönmesiyle buğday fiyatında yüzde 6'nın üzerinde düşüş görüldü.

Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri dönmesiyle buğday fiyatları yüzde 6'nın üzerinde düşüş kaydetti
Ekleme: 2.11.2022 - 20:15 Güncelleme: 2.11.2022 - 20:22 / Editör: Ozge Selin
Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri dönmesiyle buğday fiyatları yüzde 6'nın üzerinde düşüş kaydetti
Rusya'nın Karadeniz anlaşmasını askıya aldığını duyurmasının ardından sert yükselen buğday fiyatları bugün Rusya'nın, Türkiye’nin diplomatik girişimlerinin ardından tahıl anlaşmasına geri dönmesiyle hızlı bir şekilde geri çekildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Birleşmiş Milletler'in (BM) katılımı ve Türkiye'nin desteği sayesinde tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantileri aldıklarını belirterek, "Rusya, aldığı garantileri yeterli buldu, tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edecek." dedi.

Bu gelişmelerle birlikte Chicago Ticaret Borsasında pazartesi günü yüzde 6,4 ve salı günü yüzde 2,3 yükselerek 9 doların üzerine çıkan buğday vadeli işlem kontratlarının fiyatı, bugün yüzde 6'nın üzerinde değer kaybederek 8,43 dolara kadar geriledi.
Şu dakikalarda Chicago Ticaret Borsasında işlem gören mısırın fiyatı yüzde 2,1, soya fasulyesinin fiyatı yüzde 0,7 civarında değer kaybetti.

Dün sert yükselen bakır fiyatı bugün yatay seyrediyor
Çin’in “sıfır Kovid-19” politikasını terk edeceğine yönelik haber akışıyla dün yüzde 2,7 artarak 3,5 dolara yükselen bakırın libresi bugün yüzde 0,1 azalışla 3,49 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Tezgah üstü piyasada alüminyumda yüzde 0,5 çinkoda yüzde 0,8 civarında kayıplar görülürken, nikelde yüzde 2,5, kurşunda yüzde 0,3'lük artışlar söz konusu oldu.

Altının onsu yüzde 0,5 artışla 1.655 dolar seviyelerinde seyrederken, paladyumda yüzde 1,1 platinde yüzde 0,6 seviyelerinde kazançlar görüldü.

Brent petrolün varil fiyatı, ABD’de petrol rezervlerinin düşmesiyle yükseldi
Brent petrolün varil fiyatı ise ABD’de petrol rezervlerinin düşmesiyle yüzde 0,1 artarak 94,4 dolara çıktı.

Analistler, arz ve tedarik endişeleriyle yükselişler görülmesine karşın resesyon endişelerinin emtia piyasası üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi pazartesi günü 49,2'ye gerileyerek ekonomik aktivitenin daraldığına işaret etmişti.

İmalat sanayi PMI ekim ayında Almanya'da 45,1'e gerileyerek 2020'den beri en düşük seviyesine inerken, Avro Bölgesi'nde PMI 46,4'egeriledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi varlık fiyatlarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

Fed'in bugünkü toplantıda politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık ayı toplantısına yönelik beklentilerde belirsizliğin sürdüğü gözleniyor. Bu kapsamda karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı değerlendirmeler, fiyatlamaların seyri açısından kritik önem taşıyor.
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Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri dönmesiyle buğday fiyatları yüzde 6'nın üzerinde düşüş kaydetti
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