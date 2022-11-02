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Pervin Buldan: Cumhuriyet 100 yıllık bir yıkım süreci

Cumhuriyetin ilk 100 yılını hedef alan Buldan, yönetimler değişse de zihniyetin değişmediğini söylerken, geçmiş 100 yılı 'yıkım süreci' olarak nitelendirdi.

Pervin Buldan: Cumhuriyet 100 yıllık bir yıkım süreci
Ekleme: 2.11.2022 - 09:40 Güncelleme: 2.11.2022 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Pervin Buldan: Cumhuriyet 100 yıllık bir yıkım süreci
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısına katıldı.

Partililere hitap eden Buldan'ın gündeminde Cumhuriyet vardı.

İktidar ve CHP'nin farklı pencerelerden cumhuriyetin yeni yüzyılı için yaptığı vurgulara karşı çıkan Buldan, geçmiş yüzyılı hedef aldı.

100 yıllık bir yıkım süreci
Cumuriyetin kuruluşunda ademi merkeziyetçilik olduğunu belirten Buldan, “Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü geride bıraktık. Kuruluşundaki ademi merkeziyetçilik ve demokrasi fikrinin terk edilerek, yerine Kürtler ve Aleviler başta, tüm farklılıkların ret ve inkarına dayalı tekçilik sisteminin devreye sokulmasıyla yaşanan 100 yıllık bir yıkım sürecinden bahsediyoruz.

Yönetimler değişse de zihniyet değişmiyor. Bir asırdır çözümsüz bırakılan Kürt sorunu, cumhuriyetin demokratikleşmesinin önündeki en önemli engel.” dedi.

'Eski zihniyetten hiçbir şey çıkmaz'
Cumhuriyetin ikincü yüzyılının aktörünün kendileri olacağını söyleyen Buldan şöyle konuştu:

'Eski zihniyetten hiçbir yeni şey çıkmayacağını biliyoruz. Yüzü vesayete, inkara, adaletsizliğe dönük olanların gelecek yüzyıl vizyonu olmaz. Yüzleşme ve adalet olmadan yeni bir yüzyıl hiç olmaz.

Söz veriyoruz, ikinci yüzyılın aktörü onlar değil, biz olacağız, Türkiye halkları olacak. Asıl belirleyici güç halklardır; Kürtlerdir, Alevilerdir, Ermenilerdir, bu kadim topraklarda dışlanan tüm halklardır.

Ülkeyi gerçek bir demokratik cumhuriyet ortamına birlikte taşıyalım, bir dönemi kapatalım, yeni bir aydınlık dönemi başlatalım”
Pervin Buldan: Cumhuriyet 100 yıllık bir yıkım süreci
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