Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileri yakalandı.Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede denetim yaptı. Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen A.K, A.C ve Ö.Ç. gözaltına alındı.Şüphelilerin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan dosyasının olduğu belirlendi.