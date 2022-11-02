Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi.
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileri yakalandı.
3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede denetim yaptı. Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen A.K, A.C ve Ö.Ç. gözaltına alındı.
FETÖ ÜYESİ ÇIKTILAR
Şüphelilerin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan dosyasının olduğu belirlendi.