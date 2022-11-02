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Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 artışla 4.066,02 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,78'le taş, toprak, en çok kaybettiren yüzde 4,18'le turizm oldu.

Ekleme: 2.11.2022 - 10:49 Güncelleme: 2.11.2022 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,35 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 4.066,02 puana yükseldi.

EN FAZLA KAZANDIRAN ENDEKS TAŞ, TOPRAK OLDU

Bankacılık endeksi yüzde 0,04 ve holding endeksi yüzde 0,27 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,78'le taş, toprak, en çok kaybettiren yüzde 4,18'le turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün 4.100,23 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,90 artışla 4.054,67 puandan tamamladı ve kapanış rekorunu da kırdı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

Fed'in bugünkü toplantıda politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık ayı toplantısına yönelik beklentilerde belirsizliğin sürdüğü gözleniyor. Bu kapsamda karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı değerlendirmeler, fiyatlamaların seyri açısından kritik önem taşıyor.

Bugünün veri gündeminde Almanya ve Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdamının öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.100 seviyesinin direnç olarak izleneceğini, olası düşüşlerde 3.940 puanın destek konumuna gelebileceğini bildirdi.
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