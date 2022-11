Başkan Gültak'tan Savunma sanayiini hedef alan CHP'li Seçer'e tepki: Yaşadığınız akıl tutulmasından kurtulun

MESKİ Genel Kurulunda söz alan Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 'Türkiye Yüzyılı Vizyonu' ile birlikte, yerli ve milli teknoloji ile üretilen İHA ve SİHA’larla ilgili kamuoyunda tepki çeken sözleri nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i sert sözlerle eleştirdi.“Cumhuriyet; her türlü yokluğa rağmen işgal ordularına karşı topla, tüfekle direnen ve bu toprakları bize vatan yapmak için toprağa düşen şehitlerle kazanılmıştır” diyen Gültak, “Bu aklı, bu bakış açısını, terörü destekleyen bu zihniyeti anlamak kesinlikle mümkün değildir. Dünya devlerinin gıpta ile izleyip hayran kaldığı ve siparişler verdiği İHA ve SİHA gibi savunma teknolojimizi eleştirmek nasıl bir bakış açısıdır, kimlere hizmet etmektir, anlamak mümkün değil. Bugün terör örgütünün korkulu rüyası haline gelen savunma teknolojimizi eleştiren Seçer’in sözlerini kınıyorum. Seçer’e, siyasi amaçlar uğruna yaşadığı bu akıl tutulmasından kurtulmasını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.Konuşmasında, Mersin Büyükşehir Belediyesinden çıkarılan işçilere de değinen Başkan Gültak, “'Kafalar değişince çok şey değişti' diyenler, göreve gelir gelmez 3 bin 500 insanı işten çıkarıp ekmeğiyle oynamıştır. İşten çıkarılan insanların yerlerine de terörle alakalı oldukları tespit edilip tutuklanan kişiler işe alınmıştır. 'Kafalar değişince çok şey değişti' diyenlerin üst düzey bürokratları, terör suçlamasıyla tutuklanmış, basın danışmanı da terör örgütü propagandasını yapan filmin yönetmeni çıkmıştır. Mersin’in geldiği durum ne yazık ki budur” dedi.Gültak, terörle mücadelede İHA ve SİHA’ların önemine dikkat çekerek, “Dost ve kardeş ülke Azerbaycan, kendisine saldıran Ermenistan askerlerine karşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ürettiği SİHA’lar ile karşılık vermiş, Ermenistan zulmü sona ermiş, böylelikle Karabağ, Azerbaycan topraklarına katılmıştır. Suriye sınırından yüzlerce teröristin ülkemize sızması İHA’lar ve SİHA’larımız sayesinde engellenmektedir. Milli ve yerli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayi, günümüzde uluslar için hayati bir önem taşımaktadır. Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye'nin tek yolu da tamamen milli teknoloji hamlesinden geçmektedir” şeklinde konuştu.Atatürk’ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ve 'Savaş, zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir' sözüne atıfta bulunan Başkan Gültak, şöyle devam etti:“Türkiye Cumhuriyeti; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile birlikte, her türlü yokluğa rağmen onlara gönülden inanan Anadolu insanının, atalarımızın inanç, azim ve kararlılığının yanı sıra, eldeki topla ve tüfekle, iman gücü ile kurulmuştur. Özellikle son 20 yılda gerçekleştirdiği atılımlarla ilklere imza atan savunma sanayimiz, kara, deniz ve hava sistemlerinde geliştirdiği ürünlerle sadece yurt içinde değil, dünya genelinde başarılı bir noktaya ulaşmıştır. Bundan gurur duyuyoruz. Şanlı ordumuzun ve her yönüyle savunma teknolojimizin dosta güven, düşmana korku verdiği kaçınılmaz bir gerçektir. Sınır güvenliğimizi sağlayan, karakollarımıza terör saldırılarını engelleyen, teröristlere korku salan İHA ve SİHA’larımızın ülkemizde terörle mücadelede ne kadar etkin olduğu açıkça bilinmektedir. Hal böyle iken Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının bu sözlerini nereye koyacağız? Bugün, onlarca şehit haberinin gelmemesini sağlayan, geçmişte hain karakol saldırılarını engelleyen en önemli savunma silahımız İHA ve SİHA’lardır. Bu teknolojimizi eleştiren zihniyet, terör örgütüne destek veren zihniyetle aynıdır.”TSK’nın kimyasal silah kullandığı iftirası ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının sözlerinin aynı anlama geldiğini savunan Gültak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Savunma sanayimizi vizyonsuz bulan Seçer’in vizyonu, terör örgütüne hizmet etmek, terör sevicileri belediyeye doldurmak mıdır? Kafalar değişince her şeyin değiştiğini savunan zihniyetin temelinde bu acı gerçek mi yatmaktadır? PKK’ya terör örgütü diyemeyen, HDP’li bir Büyükşehir meclis üyesinin, devletin valisini, başsavcısını ve emniyet müdürünü organize suç örgütü ilan etmesine ses çıkaramayan, terör örgütlerinin değirmenine su taşıyan bu zihniyeti yüce Türk milletine şikayet ediyorum."