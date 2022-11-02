Akşener'in reklam arasındaki 28 Şubat itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Ben iyi bir örgütçüyüm

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programının reklam arasında çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Burada yaptığı açıklamada iyi bir örgütçü olduğunu söyleyen Akşener, "Hedefim teşkilatta yürümekti." ifadesini kullandı. Yakın tarihte 28 Şubat'ı, "kendisinin de aktif olarak ancak karşı bir şekilde içinde yer aldığı süreç" olarak tanımlayan Meral Akşener, söz konusu görüntülerde ise 28 Şubat'taki askeri vesayetle iş birliği yaptığını itiraf ediyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programının yayın arasında çekilen görüntüleri ortaya çıktı.Yakın tarihte 28 Şubat'ı, 'kendisinin de aktif olarak ancak karşı bir şekilde içinde yer aldığı süreç' olarak tanımlayan Akşener, söz konusu görüntülerde iyi bir örgütçü olduğunu söyleyerek 'Hedefim teşkilatta yürümekti.' ifadesini kullandı.'HEDEFİM TEŞKİLATTA YÜRÜMEKTİ'Dönemin İçişleri Bakanı olan Meral Akşener'in açıklamaları şu şekilde:Akşener: 'İşini beceremeyen insanları siz taşıyabilir misiniz? O soruyu hiç sormadılar. Ben Kadın Kolları Genel Başkanlığımda 8 ayda 45 il gezmişim. 50 kadını dökemediler. Ben iyi bir örgütçüyüm. Hedefim teşkilatta yürümekti. Bakanlık da oradan çıktı. İzleyin, hatırlayın o Ramazan bayramı şeker bayramı dönemini hatırlayın. Bekleyelim görelim.'Birand: 'Toplam kaç kişi karışmış? 58 falan deniyor ama.'Akşener: 'Tam bilmiyorum ben. Bir tek Erbakan'a verildi MİT dosyası Tansu Hanım'da da yok. Bilgim yok, MİT vermiş dosyayı. Başbakanlığa bağlı.'