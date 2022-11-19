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Türkiye düşmanı ABD'li Senatör Bob Menendez'in başı dertte!

Türkiye’ye yönelik saldırgan ve düşmanca tutumuyla bilinen ABD’li Senatör Bob Menendez’in başı dertte. Geçtiğimiz günlerde bir kez daha Türkiye’ye saldıran, KKTC’de Türk askerinin varlığı ile ilgili skandal ifadeler kullanan Menendez’in adı yolsuzluk davasına karıştı.

Türkiye düşmanı ABD'li Senatör Bob Menendez'in başı dertte!
Ekleme: 19.11.2022 - 18:06 Güncelleme: 19.11.2022 - 18:10 / Editör: Ozge Selin
Türkiye düşmanı ABD'li Senatör Bob Menendez'in başı dertte!
Türkiye düşmanlığıyla bilinen ABD Senatörü Bob Menendez'in başı, eşinin karıştığı söylenen bir skandalla dertte.

Sık sık Türkiye aleyhine açıklamalarda bulunan, provokatif açıklamalara imza atan Menendez'in 2020 yılında evlendiği Ermeni asıllı eşi Nadine Arslanyan, rüşvet ile anılıyor. ABD basınında yer alan haberlere göre New York Güney Bölgesi savcılığı, Menendez'in eşi Arslanyan'ın ortaklarını mahkemeye çağırdı.

MENENDEZ DE MERCEK ALTINDA

Arslanyan'ın 'iyilik isteyen kişilerden hediye veya hizmet aldığı' incelenirken savcılığın Menendez hakkında da bilgi istediği kaydedildi. Menendez'in siyasi danışmanı Michael Soliman yaptığı açıklamada, 'Her zaman olduğu gibi, herhangi bir resmi soruşturma yapılması durumunda, senatör kendisinden veya ofisinden talep edilen her türlü yardımı sağlamaya hazırdır.' ifadelerini kullanırken olaya dair açıklama yapmaktan kaçındı. Devlet iş kayıtlarına göre Menendez'in eşi Arslanyan, 2019'da New Jersey'de kurulan bir holding şirketi olan Strategic International Business Consultants LLC'nin Başkanı olarak görev yapıyor. Menendez'in son federal mali açıklamalarında da, Arslanyan'ın geçen yıl şirketten gelir elde ettiği belirtiliyor.


Türkiye düşmanı ABD'li Senatör Bob Menendez'in başı dertte!
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Türkiye düşmanı ABD'li Senatör Bob Menendez'in başı dertte!
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