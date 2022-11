Türkiye düşmanı ABD'li Senatör Bob Menendez'in başı dertte!

Türkiye düşmanlığıyla bilinen ABD Senatörü Bob Menendez'in başı, eşinin karıştığı söylenen bir skandalla dertte.Sık sık Türkiye aleyhine açıklamalarda bulunan, provokatif açıklamalara imza atan Menendez'in 2020 yılında evlendiği Ermeni asıllı eşi Nadine Arslanyan, rüşvet ile anılıyor. ABD basınında yer alan haberlere göre New York Güney Bölgesi savcılığı, Menendez'in eşi Arslanyan'ın ortaklarını mahkemeye çağırdı.Arslanyan'ın 'iyilik isteyen kişilerden hediye veya hizmet aldığı' incelenirken savcılığın Menendez hakkında da bilgi istediği kaydedildi. Menendez'in siyasi danışmanı Michael Soliman yaptığı açıklamada, 'Her zaman olduğu gibi, herhangi bir resmi soruşturma yapılması durumunda, senatör kendisinden veya ofisinden talep edilen her türlü yardımı sağlamaya hazırdır.' ifadelerini kullanırken olaya dair açıklama yapmaktan kaçındı. Devlet iş kayıtlarına göre Menendez'in eşi Arslanyan, 2019'da New Jersey'de kurulan bir holding şirketi olan Strategic International Business Consultants LLC'nin Başkanı olarak görev yapıyor. Menendez'in son federal mali açıklamalarında da, Arslanyan'ın geçen yıl şirketten gelir elde ettiği belirtiliyor.