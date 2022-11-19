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Beyaz Gazete
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Taksim'e bırakılan patlayıcıyla ilgili bulgular ortaya çıktı: Çivi ile güçlendirmişler

Taksim İstiklal Caddesi'ne bırakılan patlayıcının olta ucuna takılan kurşunlar, çivi ve demir parçaları ile güçlendirdiği öğrenildi.

Taksim'e bırakılan patlayıcıyla ilgili bulgular ortaya çıktı: Çivi ile güçlendirmişler
Ekleme: 19.11.2022 - 13:21 Güncelleme: 19.11.2022 - 13:25 / Editör: Ozge Selin
Taksim'e bırakılan patlayıcıyla ilgili bulgular ortaya çıktı: Çivi ile güçlendirmişler
İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü 81 kişinin yaralandığı patlamaya TNT'nin neden olduğu açıklanmıştı.


Patlayıcının içinde olta ucuna takılan kurşunlar, çivi ve demir parçaları ile güçlendirildiği belirtildi. Patlamanın olduğu alandan toplanan bulgulara ilişkin fotoğraflar basına verildi.

Taksim'e bırakılan patlayıcıyla ilgili bulgular ortaya çıktı: Çivi ile güçlendirmişler

Taksim'e bırakılan patlayıcıyla ilgili bulgular ortaya çıktı: Çivi ile güçlendirmişler


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Taksim'e bırakılan patlayıcıyla ilgili bulgular ortaya çıktı: Çivi ile güçlendirmişler
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