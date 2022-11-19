MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde kritik operasyon! 11 DEAŞ'lı yakalandı

MİT’in Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki operasyonlarıyla 11 DEAŞ’lı terörist yakalandı, çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle Suriye Milli Orduya bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekâtı alanında operasyonlar düzenlendi.Bu operasyonlar neticesinde 11 DEAŞ mensubu yakalandı, çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.DEAŞ'lı hücre üyeleri, PKK/KCK-PYD/YPG uzantısı SDG kontrolündeki Haseke/Guveyran Cezaevi'ne yönelik DEAŞ unsurlarınca gerçekleştirilen saldırılara lojistik ve askeri destek sağladıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.